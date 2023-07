Beckhamova za večerjo v Miamiju odštela dva tisoč evrov

Zakonca Beckham imata drag okus. Victoria in David sta nedavno večerjala v eni dražjih restavracij v Miamiju, kot je za Page Six razkril vir, pa sta za večerjo, pri kateri sta se jima pridružila še dva gosta, odštela dva tisoč 145 evrov. Četverica je med drugim naročila solato endivijo, solato iz koruze in granatnega jabolka, arrabiato rigatoni, brancina in rdečega hlastača.

Račun, ki je vključeval tudi 20-odstotno napitnino v višini 334 evrov in skoraj 200 evrov davka, je skupno znašal 2145 evrov. Ali sta zakonca odštela še kakšen dodatni evro za napitnino, ni znano, vir pa je razkril še, da so bili vsi štirje zelo prijazni do osebja restavracije. Kot je še povedal vir, je bila natakarica pred strežbo znanih gostov zaskrbljena zaradi svojega videza, ki naj bi bil posledica celodnevnega dela zunaj, kjer so vladali zelo vlažni vremenski pogoji, par pa je slišal njeno pritoževanje. Beckham jo je ob tem pomiril in ji zagotovil, da je še vedno videti dobro.

David in Victoria, ki naj bi bila oblečena v elegantno črnino, sta bila deležna obravnave za posebne goste, saj sta v restavracijo prišla skozi zadnji vhod, večerjali pa so v posebnem prostoru, ki je prav tako namenjen samo premožnim gostom.