Beckhamovi čestitali Brooklynovi zaročenki Nicoli Peltz za rojstni dan

Zaročenka Brooklyna Beckhama je dopolnila 27 let, družina Beckham pa ji je ob tej priložnosti izkazala veliko ljubezni tudi na družbenih omrežjih. Posebej ljubečo objavo je s svojimi sledilci in javnostjo delil Brooklyn, ki je z igralko zaročen več kot eno leto, ob zapisu pa je objavil še serijo njunih skupnih fotografij. Z ločenima objavama sta ji čestitala tudi bodoča tast in tašča.

icon-expand Brooklyn Beckham in Nicola Peltz FOTO: Instagram

"Vse najboljše najlepši ženski na svetu. Sem najsrečnejša oseba na tem svetu, saj ti lahko rečem, da si moja. Vsak dan se bolj zaljubljam vate in komaj čakam, da se skupaj postarava," je na Instagramu zapisal 22-letni Brooklyn in priložil galerijo njunih skupnih fotografij. "Upam, da imaš najboljši rojstni dan. Ljubim te z vsem svojim srcem," je še zapisal. Nicola se je odzvala med komentarji, kjer je zapisala: "Tako zelo te ljubim. Ti si moj svet."

S posebno objavo na Instagramu ji je čestitala tudi bodoča tašča Victoria, ob fotografiji, na kateri se najmlajša članica družine Beckham in Nicola držita za roke, pa je pripisala: "Vse najboljše Nicola! Vsi te imamo zelo radi. Poljubčki." Tudi David ji je na svojem Instagramu čestital in objavil fotografijo, na kateri je skupaj z Nicolo in nekdanjim nogometašem tudi igralkin oče, Nelson Peltz.

Čeprav sta Nicola in Brooklyn zaročena že od julija 2020, je 22-letni Beckham novembra za revijo Hello! dejal, da upa, da se bosta lahko v letu 2022 končno le poročila. Načrtovanje poroke sta namreč zaradi pandemije za nekaj časa prestavila. "Zaročena sva že več kot eno leto in če ne bi bilo pandemije, bi se najverjetneje že poročila. Bilo je malce težko," je povedal Beckham.

icon-expand David Beckham čestital Nicoli Peltz FOTO: Instagram