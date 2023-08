Beckhamovi za dopust ponovno izbrali Hrvaško

Da svetovni zvezdniki obožujejo Hrvaško, ni prav nič novega. Tako kot tudi ne, da sta nad našimi južnimi sosedi navdušena zakonca Beckham . David in Victoria sta se z družino namreč ponovno odločila za obisk letovišča na otoku Lopud, ki ju je navdušil ob njunem prvem obisku lani.

Zvezdnika sta z otroki hrvaški otok prvič obiskala leta 2022, da bi proslavila 11. rojstni dan njune hčerke Harper . Da sta se tudi letos odločila za poletni odklop na omenjenem otoku, pa je z objavo na Instagramu tokrat razkril njun najmlajši sin Cruz . 18-letnik je delil fotografije, s katerih je razvidno, da se je predvsem moški del družine na dopustu zabaval na čolnu. Na družinskih počitnicah naj bi bili poleg Cruza prisotni prav vsi njuni otroci, tudi 24-letni Brooklyn , 20-letni Romeo in 12-letna Harper, čeprav se jih na fotografijah ne vidi.

Sezona zvezdniških obiskov pri naših južnih sosedih je sicer trenutno v polnem teku, saj so jih v preteklih mesecih obiskali številni znani obrazi. Po ulici Stradun v Dubrovniku sta se sprehajala pevka Katy Perry in igralec Orlando Bloom, svoji dve jahti pa je v več hrvaških zalivih zasidral tudi ameriški milijarder Jeff Bezos, ki si je skupaj z zaročenko Lauren Sanchez in ekipo slavnih prijateljev prav tako privoščil večerjo v omenjenem mestu.