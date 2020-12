Behati Prinsloo javnosti prvič pokazala poročno obleko

Behati in 41-letni Adam Levine , frontman skupine Marron 5 , sta si večno zvestobo obljubila 16. julija v mehiškem kraju San José del Cabo, poročni obred pa je izpeljal glasbenikov zelo dober prijatelj in igralec Jonah Hill .

"Dopisovanje med nama je bilo tako naravno, da sva se po elektronski pošti nekako zaljubila. Po enem mesecu sem šla službeno v Los Angeles in takrat sva se prvič osebno srečala," je povedala za omejeno revijo ter dodala, da je bilo njuno prvo srečanje malo nerodno, ampak da so še isti večer začele švigati iskre ljubezni.

"Svojega moža sem spoznala prek skupnega prijatelja. Adam je iskal dekle za glasbeni videospot, ki bi naredilo nekaj akcijskih stvari, najin prijatelj pa mu je predlagal: 'Moral bi spoznati Behati, ker je zelo fantovska in pripravljena na vse.' Nato mi je poslal elektronsko sporočilo in me vprašal, če sem za sodelovanje," se spominja Behati. In čeprav na koncu ni dobila službe, sta ohranila stike.

"Peljal me je na večerjo in ure in ure sva se pogovarjala, imela sva se najboljše. Bila je ljubezen na prvi pogled, bilo je noro," se spominjala zdaj srečno poročena Behati. "Za dva meseca sva se razšla in ugotovila, da je to bila najslabša odločitev, nato pa sva se spet pobotala, zaročila in poročila. Bilo je divje potovanje!"

Zakonca imata skupaj dve hčerki, 4-letno Dusty Rose in dveletno Gio Grace.