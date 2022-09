Behati Prinsloo s fotografijo potrdila govorice o tretji nosečnosti

Par so paparaci pred dnevi opazili v Santa Barbari, Prinsloojeva se je v družbi Levina odpravila na kosilo, fotografi pa so zaznali, da je njen trebušček bolj okrogel. Manekenka je že v novembru za Entertainment Tonight povedala, da si želi svojo štiričlansko družino razširiti: ''Vedno sva vedel, da si želiva drugega otroka. Ko sem imela dva otroka pod dvema letoma, sem si mislila: 'Niti ne pomisli na to!' Ampak obenem si želim pet otrok, vendar je bila misel na to takrat enostavno preveč.'' Dodala je še: ''To bova prepustila usodi in videla, kaj se bo zgodilo. Nimava nobenih omejitev.''