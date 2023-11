Behati Prinsloo skoraj leto dni po porodu razkrila spol tretjega otroka

Behati Prinsloo in Adam Levine sta januarja pozdravila svojega tretjega skupnega otroka, čigar ime in spol je vse do sedaj ostalo skrbno varovana skrivnost. Zdaj pa se je manekenka odločila, da si skoraj leto dni po rojstvu javnost zasluži izvedeti, da se je njuni družini pridružil sin. Kako je dečku ime, ni razkrila, je pa delila nekaj spominov na svojo tretjo porodno izkušnjo.

Družina zakoncev Behati Prinsloo in Adama Levina že vse od januarja šteje pet članov, a vse do sedaj ni bilo jasno, katerega spola je njun zadnji skupni otrok. Manekenka je v svojem zadnjem intervjuju razkrila, da se je deklicama, petletni Gii Grace in sedemletni Dusty Rose pridružil še deček, katerega ime pa ni znano.

icon-expand Behati Prinsloo je razkrila, da se jima je z Adamom Levinom januarja rodil sin. FOTO: Profimedia

Obenem je 35-letnica v podcastu The Mother Daze delila tudi nekaj svojih spominov na tretjo porodno izkušnjo. "Rodil se je 10 dni čez rok. Ko so se začeli popadki, me je Adam peljal v porodnišnico. Tam sem se odločila, da ne potrebujem epiduralne anastezije in da ne bom rodila v vodi," je povedala in dodala, da ji je njen zdravnik pustil proste roke pri izbiri. "Imela sem tri različne porode in če bom rodila še četrtič, nisem prepričana, za kakšno pot se bom odločila," je še dodala.

Manekenka je svojo porodno izkušnjo opisala kot tobogan čustev. "Med porodom sem se počutila blaženo, hkrati pa čutila tudi bolečino. Moji občutki so se izmenjavali in ko so mi ponudili porod v vodi, je bila moja edina misel, da v tem trenutku res ne potrebujem še tega, da bi bila mokra," se je zvezdnica spominjala januarja, ko je na svet prijokal njen sin in v smehu dodala: "Moj mož je nato prerezal popkovino. To je bilo malo hecno, ker je levičar, zato je bil zelo živčen."