Bela hiša povabila Nicki Minaj na izobraževanje o cepivu proti covidu-19

Raperka Nicki Minaj je pred dnevi na družbenem omrežju Twitter objavila, da se ne bo udeležila dogodka Met Gala, ker ni cepljena proti covidu-19, saj o cepivu še razmišlja in zbira informacije. Objavila je anekdoto o bratrančevem prijatelju, ki naj bi po cepljenju postal impotenten, na njene besede pa se je v intervjuju za CNN navezal ameriški znanstvenik dr. Fauci in ovrgel njene trditve. Zvezdnici je sedaj Bela hiša ponudila izobraževanje o cepivih, ki ga bo Nicki sprejela.

Nicki Minaj je s svojimi izjavami sprožila veliko odzivov, saj so njene trditve o cepivih proti covidu-19 že komentirali zdravniki in zdravstveni ministri, sedaj pa je prejela še povabilo Bele hiše, ki ji ponuja posvet z enim izmed njihovih zdravnikov, ki ji bo odgovoril na vprašanja, povezana s cepivi in cepljenjem. Zvezdnica se je na povabilo že odzvala in ga sprejela.

icon-expand Nicki Minaj FOTO: Profimedia

"Bela hiša me je povabila in mislim, da je to korak v pravo smer. Ja, šla bom. Oblečena bom v roza barvo kot Blodinka s Harvarda, da bodo vedeli, da mislim resno. Spraševala bom ljudi, iz katerih se norčujejo, ker so enostavno ljudje," je v novi objavi potrdila 38-letnica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi administracija Bele hiše je potrdila, da so zvezdnico že kontaktirali, saj si želijo ljudi izobraziti. "Tudi Nicki Minaj smo ponudili enega izmed naših zdravnikov, ki bo odgovoril na njena vprašanja o varnosti in učinkovitosti cepiv," je povedal uradnik. Po tem, ko sta se v intervjuju za CNN na njene trditve odzvala dr. Fauci in britanski profesor Chris Witty, se je oglasil tudi minister za zdravje Trinidada in Tobaga, častiti Terrence Deyalsingh. V svoji izjavi je dejal, da nihče ne poroča o takih stranskih učinkih po cepljenju, kot jih je opisala zvezdnica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"V tem trenutku nimamo poročil, da bi kdo prijavil opisane stranske učinke po cepljenju. Takšna pričevanja so samo izguba našega časa, saj jih moramo raziskati, ker jih jemljemo zelo resno, ne glede na to, ali so objavljena na televiziji ali družbenih omrežjih. Kot smo ugotovili, takšnih stranskih učinkov ni prijavil nihče v Trinidadu in Tobagu ali kjer koli drugje na svetu, vsaj kolikor vemo," je v svoji izjavi dejal Terrence Deyalsingh.