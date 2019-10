Bela hiša v znamenju uročenega gozda

Uradna rezidenca predsednika Združenih držav Amerike, ki stoji v Washingtonu, se je odela v oranžne barve. Američani namreč te dni množično praznujejo noč čarovnic in praznovanju se je pridružil tudi predsedniški par. Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta tako gostila zabavo, na katero je prišla množica našemljenih otrok.

Letošnja tematika okrasitve je bil uročen gozd, stebri rezidence so bili oviti v temna drevesa, na stopnice so postavili na desetine buč, ki so tradicionalna okrasitev dotičnega praznika, ko je začelo zahajati sonce, pa so prižgali oranžne luči. Letos so na zabavo prišli otroci ameriških vojakov ter osnovnošolci bližnje šole.

Medtem ko sta Donald in Melania delila sladkarije, pa je v ozadju igral orkester ameriških zračnih sil, ki so preigravali pesmi, povezane s tematiko praznika – pesmi iz filmov kot so The Addams Family, Bewitched, Ghostbusters, ThrillerMichaela Jacksona ... Za pomoč pri zabavi je bilo na voljo tudi več agencij, pri čemer je tajna služba je pokazala predsedniško limuzino, znano kot zver, NASA pa je pokazala obleko, ki jo astronavti nosijo v vesolju.