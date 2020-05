Belgijski princ v Španijo na zabavo, nato zbolel za koronavirusom

Španski mediji poročajo, da je bilo na zabavi, ki se je je udeležil princ, 27 ljudi, kar bi pomenilo, da je skupaj z ostalimi udeleženci prekršil pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ta namreč dovoljujejo zbiranje do 15 ljudi. Belgijska kraljeva palača zatrjuje, da je bilo na zabavi 12 ljudi. Vsi udeleženci zabave so zdaj v samoizolaciji.

Španija je o zabavi uvedla preiskavo. Če se bo izkazalo, da so udeleženci kršili pravila, jim grozi globa do 10.000 evrov, poroča BBC. Oglasila se je tudi predstavnica španske vlade v Cordobi Rafaela Valenzuela, ki je obsodila "neodgovorno" ravnanje udeležencev zabave:"Presenečena sem in zelo jezna. Kako se lahko kaj takšnega zgodi v času, ko narod žaluje za toliko žrtvami."

Španijo je epidemija novega koronavirusa hudo prizadela. Podatki univerze Johnsa Hopkinsa kažejo, da je do sobote umrlo 27.125 ljudi, okužbo pa so potrdili pri 239.228 ljudeh.