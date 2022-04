Belgijski režiser obsojen spolnega nadlegovanja

Jan Fabre je bil spoznan za krivega v šestih primerih spolnega nadlegovanja in napada na članice njegovega plesnega gledališča. Osebno ni bil navzoč ne na sojenju in ne na izreku obsodbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP . Fabre je bil obsojen na 18-mesečno pogojno kazen.

Dvanajst nekdanjih članic plesnega gledališča Troubleyn se je pritožilo zaradi spolnega nadlegovanje na delovnem mestu, v enem primeru zaradi domnevnega napada. Obtožbe so se nanašale na dogodke, ki segajo v leto 2002, na dan pa so prišle leta 2018, ko je gibanje #jaztudi, globalno prizadevanje za opolnomočenje žrtev spolne zlorabe in nadlegovanja, le-te spodbudilo, da javno spregovorijo.

Med sojenjem ga je marca letos več plesalk označilo za tirana in opisalo "strupeno delovno vesolje", kjer naj bi včasih ženske z izsiljevanjem prisilil v spolne odnose. Prihajalo naj bi tudi do zavajanj pri udeležbi na erotičnem fotografiranju pod pretvezo, da gre za objave v umetniških revijah. Obramba umetnika je priznala, da ima njihov klient močan in anarhičen značaj ter da sodelovanje z njim pomeni "dati 100 odstotkov od sebe" v napornih predstavah, ki se končajo z "resnično izčrpanostjo in čustvi". Je pa zanikala, da bi bil Fabre zločinec.