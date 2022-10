Bella Hadid in 'našpricana' obleka: ko se srečata moda in čarovnija

Bella Hadid in francoska modna znamka Coperni. To je dvojec, ki je zaznamoval letošnji pariški teden mode. Manekenka, v preteklosti razglašena za najlepšo žensko na svetu, se je namreč po modni pisti sprehodila v obleki, ki je bila na njej ustvarjena s pomočjo pršil in posebne 3D tehnologije. Obiskovalci dogodka so bili med 15-minutnim procesom tako na lastne oči priča transformaciji 'skrivnostne' snovi v elegantno belo toaleto.

"Ko se srečata moda in čarovnija," so trenutek, ki je zaznamoval letošnji teden mode v francoski prestolnici, opisali pri modni hiši Coperni. Francoska modna znamka je na predstavitvi nove kolekcije oblačil poskrbela za pravi šov, ko je s pomočjo posebne 3D tehnologije na golo telo manekenke Belle Hadid 'našpricala' obleko.

Bella Hadid, po mnenju priznanega kozmetičnega kirurga Juliana De Silve najlepša ženska na svetu, je na Copernijevo modno brv stopila oblečena zgolj v spodnjice, medtem ko si je prsi prekrivala z roko. Golo manekenko sta nato obkrožila dva člana ekipe in s posebnimi pršili na zvezdnico pričela nanašati snov, ki je v prvem trenutku spominjala na belo barvo. V nadaljevanju procesa, ki je v celoti trajal približno 15 minut, se je ustvarjanju pridružila še ženska članica ekipe, ki je poskrbela za zadnje detajle, in vsem zbranim predstavila končni izdelek: elegantno belo toaleto. Kako jim je 'skrivnostno' snov uspelo pretvoriti v obleko? Kot so pri modni hiši kasneje razkrili, so si pri procesu pomagali s posebno 3D tehnologijo, ki jo je zasnovalo londonsko podjetje Fabrican Ltd. Izum tehnologije sega v leto 2003, ko je dr. Manel Torres prišel na idejo, da bi oblikoval teksturo, ki bi se telesu prilegala na čaroben način, kot druga koža. Torres, študent modnega oblikovanja, je z inovativno idejo obiskal londonsko fakulteto Imperial College, znano po svojih inovacijah.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Njegova ideja je na fakulteti prejela zeleno luč in ponudili so mu vsa potrebna sredstva: laboratorij in materiale. Po dveh letih in številnih poskusih ter napakah je začel dobivati rezultate in ustvaril Fabrican – tekoče vlakno, povezano s polimeri, biopolimeri in bolj zelenimi topili, ki izhlapijo, ko pršilo doseže površino, v tem primeru Hadidino telo. Tkanina naj bi bila na otip podobna semišu in z njo je mogoče manipulirati kot z vsako drugo, njena tekstura pa se lahko spremeni glede na uporabljena vlakna in način nanosa. Tehnologija je uporabna tako pri ustvarjanju novih kosov oblačil kot pri krpanju starejših kosov.

icon-expand Bella Hadid in Copernijeva oblikovalca Sébastien Meyer ter Arnaud Vaillan. FOTO: Profimedia