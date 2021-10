Bella Hadid kot Bondovo dekle v novi modni kampanji

"Všeč sta mi neodvisnost in večplasten značaj vsakega Bondovega dekleta. Ona je lahko kar koli in vse. Kjer koli in nikjer. Klasična, prefinjena in samostojna," je dejala Bella.

Pri kampanji se ji je pridružila tudi 27-letna francoska manekenka Cindy Bruna, za potrebe snemanja pa sta dekleti odpotovali v luksuzni resort The Ocean Club na Bahamih, kjer se snemali Bondov film Casino Royale.