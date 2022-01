Bella Hadid o duševnih težavah: Bila sem prva v družini, ki je obiskala terapevta

Manekenka Bella Hadid ne skriva, da ima težave z duševnim zdravjem, v javnosti pa je spregovorila tudi o tem, da je pomoč poiskala pri terapevtu. Zvezdnica je v nedavnem intervjuju povedala, da so ji pogovori s terapevtom pomagali, da je ponovno našla veselje do življenja, spremenil pa se je tudi pogled njene družine, s katero se o težavah v duševnem zdravju pred tem ni pogovarjala.

Bella Hadid je ena izmed zvezdnic, ki odprto govori o težavah v duševnem zdravju. Zvezdnica je javnosti lanskega novembra razkrila, da se je borila z depresijo in anksioznosto, sedaj pa je v intervjuju v podcastu VS Voices podrobneje opisala svojo pot in razkrila, da je z govorjenjem o svojih težavah vzpodbudila tudi ostale družinske člane, da so bolj odprti pri razkrivanju svojih težav.

icon-expand Bella Hadid FOTO: Profimedia

"Odrasla sem v družini, ki ima arabske in evropske korenine, o težavah in terapiji pa nikoli nismo odprto govorili. Bila sem prva, ki je obiskala terapevta, in to je bil velik korak naprej za celotno našo družino, saj so mojemu zgledu sledili tudi drugi. Navdušil me je domino efekt, ki je temu sledil in pomagal naši družini," je iskreno priznala 25-letnica, ki je zaslovela kot najstnica, ko je sledila materinim in sestrinim stopinjam v svet mode. Kljub temu, da je zelo uspešna, pa se je v mladosti počutila kot črna ovca družine, je še razkrila.

"Vedno sem bila nekoliko drugačna. Pogosto sem prespala pri prijateljicah in zmeraj sem bila bolj navezana na druge stvari, kot na tisto, kar mi je bilo v življenju dano. Svet sem si želela videti iz druge perspektive in ga raziskovati, morda sem prav zaradi tega postala nekakšna črna ovca. Nikoli nisem bila takšna, kot preostali člani moje družine. Med odraščanjem sem čutila, da moj glas ni slišan, zato imam veliko kompleksov," je odkrito spregovorila manekenka. Dodala je, da so odnosi znotraj družine, posebej z moškimi člani, v njeni mladosti vplivali na njeno pomanjkanje mej v odraslosti. Postopoma je to vplivalo na njeno delo in zgodilo se je, da se je na višku kariere znašla v temačnem obdobju svojega življenja.

"Prišla sem do točke, ko sem se zazrla v delo, ki sem ga opravljala zadnjih osem let in ugotovila, da sem krasila več naslovnic septembrskih revij kot kdor koli drug. Priznanj, ki sem jih na poti dobila, se sploh zavedala nisem. Nikoli se nisem potrepljala po ramenu in si rekla, da sem res trdo delala. Vedno sem bila le jaz na avtopilotu, ki se skuša prebiti skozi temno luknjo, ki me obdaja. Nisem več imela lastnega bistva, saj sem se v celoti posvetila karieri, drugim ljudem in sodelavcem, ti pa zame niso storili ničesar, morda sem prejela klic ali dva med tednom. Spoznala sem, da to lahko spremenim le sama," je še dejala. Novembra 2021 se je v daljšem zapisu na družbenem omrežju Instagram razpisala o delu na sebi in kako je s tem izboljšala svoje duševno zdravje.