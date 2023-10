Bella Hadid: Palestinski otroci si ne morejo privoščiti našega molka

Bella Hadid se je v pisni izjavi na Instagramu opravičila za svoj molk. Zapisala je, da še vedno išče prave besede, ki bi opisale grozljiva pretekla dva tedna. "Tedna, ki sta pozornost sveta preusmerila nazaj na situacijo, ki že desetletja jemlje nedolžna življenja in škoduje družinam." "Dnevno mi je bilo poslanih na stotine groženj s smrtjo, moja telefonska številka je pricurljala v javnost in moja družina se je počutila v nevarnosti," je zapisala. "Ampak ne morem biti več utišana. Strah ni možnost. Palestinski ljudje in otroci, zlasti v Gazi, si ne morejo privoščiti našega molka. Mi nismo pogumni – oni so."

"Ne glede na zgodovino dežele obsojam teroristične napade na vse civiliste, kjer koli. Poškodovanje žensk in otrok ter izvajanje terorja ne prinaša in ne sme prinesti ničesar dobrega gibanju za svobodno Palestino. Globoko v srcu verjamem, da noben otrok, nobena oseba nikjer ne bi smela biti odvzeta družini bodisi začasno bodisi za nedoločen čas. To velja enako za Palestince in Izraelce," je poudarila.

"Moje srce krvavi od bolečine zaradi travme, ki jo vidim, kot tudi generacijske travme moje palestinske krvi. Ko vidim posledice letalskih napadov v Gazi, žalujem z vsemi materami, ki so izgubile otroke, in z otroki, ki jočejo sami, vsemi izgubljenimi očeti, brati, sestrami, strici, tetami in prijatelji, ki nikoli več ne bodo hodili po tej zemlji." Opozorila je, da žaluje tudi za izraelskimi družinami, ki so utrpele izgubo in bolečino zaradi Hamasovega napada 7. oktobra.

V nadaljevanju je pojasnila, da je bil njen oče Mohamed Hadid devet dni po rojstvu leta 1984 izgnan iz svojega doma v Palestini ter skupaj s starši in starimi starši postal begunec. "Moja družina je bila priča 75-letnemu nasilju nad Palestinci – predvsem brutalnim napadom naseljencev, ki so privedli do uničenja celih skupnosti, hladnokrvnih umorov in prisilnih selitev družin z njihovih domov," je zapisala. "Praksa naseljevanja na palestinski zemlji se nadaljuje še danes. Bolečina zaradi tega je nepredstavljiva."

Zvezdnica je nato pozvala k zagovarjanju človečnosti in sočutja ter k temu, da se enako zahteva od ljudi na vodilnih položajih. "Vse religije so miroljubne – vlade so tiste, ki so pokvarjene, in ko se to dvoje poveže, pride do največjega greha. Vsi smo eno, bog nas je vse ustvaril enake. Za vso prelito krvjo, solzami in trupli je treba žalovati z enakim spoštovanjem."

Na koncu je opozorila na urgentno humanitarno pomoč v Gazi, kjer potrebujejo družine dostop do vode in hrane. "Nadaljevati moramo s pritiskom na naše voditelje, kjer koli že smo, da ne pozabijo na nujne potrebe ljudi v Gazi in zagotovijo, da nedolžni palestinski civilisti niso pozabljene žrtve te vojne," je dodala. "Stojim na strani človeštva, saj vem, da mir in varnost pripadata vsem nam," je zaključila.