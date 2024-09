Bella Hadid, ki se je nekoliko umaknila stran od žarometov, se je po dvoletnem premoru vrnila na modno pisto. V prevelikem kostumu, s polizano figo in velikimi kvadratnimi očali je blestela na reviji Saint Laurent na pariškem tednu mode. O svoji osebni rasti, ko se je umaknila z manekenstva, pa je v intervjuju dejala: "Zdaj, ko me kdo vidi na slikah in reče, da sem videti srečna, resnično sem. Počutim se bolje."

OGLAS

Bella Hadid, ki se je oddaljila od modne industrije, je pred kratkim krasila modno pisto na reviji Saint Laurent na pariškem tednu mode in s tem šokirala svoje oboževalce. 27-letna manekenka se je po pisti sprehajala z zalizano figo, debelimi kvadratnimi očali v prevelikem črnem kostimu Anthonyja Vaccarella in ujemajoči se kravati. Hadidova se je pod modne žaromete vrnila po kar dveh letih. Nazadnje smo jo lahko videli na modni reviji francoske modne znamke Coperni na pariškem tednu mode 2022, ko se je po modni pisti sprehodila v obleki, ki je bila na njej ustvarjena s pomočjo pršil in posebne 3D-tehnologije. Istega leta je hodila tudi za Stello McCartney, Thoma Browna in Miu Miu.

Bella Hadid po dolgem času spet na modni pisti v Parizu FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem ko je bila modna ikona stran od žarometov, se je ukvarjala z osebno rastjo in reševala zdravstvene težave. Poleg tega je delala na svojih podjetjih, vključno s svojo brezalkoholno pijačo in njeno zbirko dišav.

Zvezdnica se je prvič po letu 2023 pojavila tudi na rdeči preprogi. Udeležila se je projekcije filma 'Vajenec' na filmskem festivalu v Cannesu. Ko se je po dolgem času vrnila v javnost, je Hadidova nosila kožno obleko z ovratnikom znamke Saint Laurent. Obleka je razkrivala njene bradavičke in vsebovala naguban steznik iz hlačnih nogavic. ovaje nosila odprte čevlje kostanjeve barve, zlate uhane in valovite lase, ki so dopolnili njen videz.

Bella Hadid, ki se je oddaljila od modne industrije, je pred kratkim krasila modno pisto. FOTO: Profimedia icon-expand

Projekcije filma se je udeležila nekaj dni po tem, ko je v intervjuju za Allure povedala, da se je s svojim partnerjem, 35-letnim Adanom Banuelosom, preselila v Teksas in da je naredila korak nazaj od manekenstva. "Po 10 letih manekenstva sem spoznala, da vlagam toliko energije, ljubezni in truda v nekaj, kar se mi na dolgi rok ni nujno povrnilo," je dejala.

Bella Hadid in Adam Banuelos, ki trenutno živita v Teksasu FOTO: Profimedia icon-expand