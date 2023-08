Bella Hadid po razkritju zdravstvenega stanja v družbi konjev: Obožujem te živali

Nedavno je Bella Hadid razkrila, da je po več kot desetletju intenzivnih zdravstvenih težav končno zdrava. Svoj čas sedaj posveča jahanju, svojemu dolgoletnemu hobiju. Pred kratkim je na svojem Instagramu delila vrsto objav, s katerimi je oboževalcem razkrila svojo ljubezen do konjev.

Bella Hadid je nedavno spregovorila o svojem dolgotrajnem boju z lymsko boreliozo ter ponovno posvetila čas uživanju v hobiju, ki ji je najbližji in najbolj pri srcu. 26-letnica je svojim skoraj 60 milijonom sledilcem razkrila svojo ljubezen do jahanja z objavami sebe in svojih štirinožnih prijateljev v konjeniškem klubu Wellington International v Wellingtonu na Floridi.

icon-expand Bella Hadid se posveča svojemu najdražjemu hobiju. FOTO: Profimedia

V eni od objav je Bella v popolni jahalni opremi pozirala ob svojih konjih, enega od njih pa je celo poljubila. Svoj talent je pokazala tudi z nekaj fotografijami, posnetimi sredi jahalnih ovir."Hvala vsem odličnim trenerjem in ljudem, ki so mi dovolili jezditi njihove neverjetne konje. In moji Lucy, Blue, Ami," je zapisala pod objavo."Obožujem te živali," je dodala.

V še eni od preteklih objav, ki jih je podnaslovila z enakim sporočilom, je Bella delila dodatne fotografije, na katerih jaha in pozira s konji. Manekenki se je na eni od fotografij pridružila tudi njena mama Yolanda Hadid. Svojo zadnjo objavo v zvezi z jahanjem je posvetila posebej enemu spremljevalcu, konju po imenu Amira, ki ga je imenovala ''moja mala leteča kobila''. Marca je bila manekenka prvič fotografirana med tekmovanjem na konjeniškem dogodku na Floridi, odkar je bila pred sedmimi leti prisiljena odnehati zaradi zdravstvenih razlogov.

icon-expand Bella Hadid in njena mama Yolanda Hadid FOTO: Profimedia

Bella je v svoji mladosti blestela pri jahanju konjev, celo želela je tekmovati v tem športu na olimpijskih igrah, a je bila leta 2016 prisiljena to opustiti zaradi diagnoze in zdravljenja lymske borelioze. "Moja predanost izhaja iz mamine ljubezni do konjev. Jaham, odkar sem lahko hodila, in dejstvo, da je mama vedela vse o konjih, je resnično povečalo mojo strast do konjev," je povedala za ameriške medije.

V istem intervjuju je manekenka dodala, da ji je njeno znanje o jahanju pomagalo pri karieri modela."Saj veste, kako vsaka manekenka reče: Ukvarjam se z jogo. No, menim, da imajo konji enak učinek. Svoj ego moraš dati na stran in se osredotočiti na to, da konj naredi stvari, ki jih želiš, in da se premika tako, kot želiš," je pojasnila.

icon-expand Bella Hadid razkrila, da je po več kot desetletju intenzivnih zdravstvenih težav, zdravljenju in skoraj 15 letih nevidnega trpljenja končno zdrava. FOTO: Profimedia