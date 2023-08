Bella Hadid po več kot desetletju ozdravljena borelioze

Slavni sestri, manekenki Gigi in Bella Hadid, sta nedavno skupaj nastopili na modni reviji oblikovalke Simone Porte Jacquemus, po dogodku pa je Bella morala nujno odhiteti na pregled k zdravniku. "Komaj čakam, da se vrnem," je po modni reviji zapisala Gigi, ki je zdaj pojasnila, za kaj gre in kaj se dogaja s sestro.

"Rada bi se samo dotaknila nedavne objave. Bella je pravkar končala dolgo in intenzivno zdravljenje lymske borelioze. Tako sem ponosna nanjo in navdušena, da se bo vrnila, ko se bo počutila pripravljeno," je pred kratkim razkrila Gigi in ob tem spomnila, da se njena sestra Bella Hadid že več kot desetletje bori z boreliozo.

icon-expand Bella Hadid se je od 14. leta borila z boreliozo. FOTO: Profimedia

Ko je bila Bella stara 14 let, je zbolela za boreliozo, ki se prenaša z ugrizom klopa, za isto boleznijo pa je zbolel tudi njen brat Anwar. Manekenka je prehodila težko pot, preden je bila bolezen sploh diagnosticirana, piše Daily Mail. Zdravniki so najprej sumili, da ima ADHD oziroma motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, ko pa so se težave kopičile, je njena mama Yolanda začela sumiti na resne zdravstvene težave. V začetku letošnjega leta se ji je bolezen poslabšala. Po nujni operaciji čeljusti so se bolečine še okrepile, saj je okužba prizadela zob, ki so ga morali izpuliti. Zdravniki so ji predpisali antibiotike in zdravila proti bolečinam zaradi okužbe.