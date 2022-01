Bella Hadid opustila pitje alkohola: Nisem imela nadzora nad sabo

Bella Hadid je še ena od zvezdnic, ki so se odločile za abstinenco od alkohola. Za InStyle je povedala, da je razlog, zakaj je prenehala piti, dejstvo, da se je v stanju vinjenosti težko nadzorovala, zato se je pred pol leta odločila, da bo pitje za nekaj časa raje opustila. Pred dnevi je svojo treznost slavila tudi nekdanja manekenka Chrissy Teigen.

icon-expand Bella Hadid FOTO: Instagram

"Opravila sem s pitjem alkohola. Alkohol mi je bil všeč, a je prišlo tako daleč, da sem začela odpovedovati zmenke in raje ostajala doma, saj sem vedela, da se ob pitju ne bom zmogla nadzorovati," je povedala 25-letnica in dodala, da ji je bilo veliko težje dvigniti kozarec, ko ji je zdravnik pokazal fotografije možganov, uničenih zaradi alkohola.

"Ne čutim več potrebe po pitju alkohola, saj se zavedam, kako se bom počutila ob treh ponoči, ko se bom zbudila s paničnim napadom in bom razmišljala o nečem, kar sem izrekla pred petimi leti, ko sem zaključila srednjo šolo," je priznala zvezdnica in dodala: "Alkohol vedno znova povzroči občutek stresa in bolečine, ki pa ju tistih nekaj dodatnih kozarcev res ni vrednih."

Zvezdnica je pred kratkim spregovorila tudi o težavah z duševnih zdravjem. Priznala je, da se je pred časom znašla v 'čudnem obdobju', ko ji je bilo težko stopiti iz hiše in poiskati ustrezna oblačila. Dodaten stres so ji povzročali paparaci, ki so nenehno oprezali pred njeno hišo: "Lani sem se naučila, da se ne smem ozirati na ljudi, ki komentirajo moj videz in slog oblačenja. Moj slog je moj in ni pomembno, ali je drugim všeč. Ko zjutraj zapuščam hišo, razmišljam o tem, ali me to osrečuje, ali se v določenih oblačilih dobro počutim in ali mi je v njih udobno."