Bella Hadid rojstni dan slavila v kopalkah

Bella Hadid se je rodila 9. oktobra 1996. Svetovno znana manekenka se je odločila, da bo letošnji rojstni dan proslavila tako kot se za zvezdnico njenega kova spodobi. Nekaj utrinkov s praznovanja je delila tudi na priljubljenem družbenem omrežju Instagram. Na objavljenih fotografijah lahko vidimo, da si je slavljenka omislila zasebno letalo, s katerim je svoje prijateljice popeljale na lokacijo, kjer so nazdravile za njen rojstni dan.

Glede n aposnete in objavljene fotografije, je videti, da se ima s prijateljicami čudovito, dekleta pa so na letalu nosila sončna očala. V kabini je bilo tudi ogromno prazničnih balonov, različnih oblik, od rezine pice s feferoni, hamburgerja s sirom, do kozarca z martinijem, na katerem je pisalo: "Ti si malo starejša."

"Res sem srečna. Običajno odpovem katero koli veliko praznovanje rojstnega dne, ampak letos sem želela svoje čudovite prijateljice popeljati na avanturo, ki je bila popolnoma neponovljiva."