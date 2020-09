Bella Hadid s fotografijo za hip zmedla oboževalce

" 11. junij 2020 ... dve žemljici v pečici, razen da je moja od hamburgerja, Gigijina pa od Zayna. Oba ima tako zelo rada – ne morem prenehati jokati, " je z besedami pospremila fotografijo. Njeno objavo je komentirala tudi modna urednica in Newyorčanka kitajskega rodu Eva Chen , ki je dejala, da se je že veselila, ker bo pazila na dva dojenčka, nato pa je prebrala zapis in ugotovila, da ni tako.

Bodoči starši Gigi in Zayn so zelo zaščitniški, ko beseda nanese na njihovo zasebnost. 25-letna manekenka Gigi je konec prejšnjega meseca s svojimi sledilci na Instagramu delila profesionalne fotografije, na katerih je ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. Elegantni črno-beli posnetki so prvi, na katerih je manekenka razkrila svojo nosečniško postavo, ob tem pa je povedala, da je bila med snemanjem v 33. tednu nosečnosti.

25-letnica je nosečnost potrdila v oddaji The Tonight Show, kjer je voditelju Jimmyju Fallonu povedala: "Očitno sem si želela, da bi novico medijem posredovala sama, vendar sva kljub vsemu zelo navdušena, vesela in hvaležna za vse dobre želje in podporo."Viri blizu para so za People maja povedali, da sta Gigi in Malik navdušena nad dojenčkom in se veselita novega poglavja v življenju.