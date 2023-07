Bella Hadid se je razšla s fantom Marcom Kalmanom

"Bila sta zelo zaljubljena, a se je njuno razmerje s časom izteklo, zato sta sklenila, da bosta zvezo prekinila," je za ET povedal vir. "Bella je zelo prijetna oseba, a ima težave zaradi pritiska in slave. Od razhoda se skuša posvetiti sebi," je še dodal vir.

26-letnica se spopada s posledicami borelioze, zaradi katere se že štiri mesece dnevno udeležuje terapij. Čeprav so se v zadnjem času pojavile govorice, da je Bella na zdravljenju odvisnosti od drog in alkohola, pa te naj ne bi držale. "Bella se je pred devetimi meseci odločila, da želi nehati piti alkohol, zato je nehala," je razkril vir in dodal: "Trezna je devet mesecev in ni nikoli imela težav z zlorabo alkohola in drog. Ni na zdravljenju odvisnosti."