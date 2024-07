Bella Hadid šokirana in razburjena zaradi neprimernega Adidasovega oglasa

"Če bi se zavedala, ne bi nikoli pristala na sodelovanje. Moja ekipa in Adidas bi se morali zavedati, jaz pa bi morala bolj raziskati in preveriti, da bi lahko o tem spregovorila in razumela," je še dodala.

"Sem šokirana, razburjena in razočarana zaradi pomanjkanja tankočutnosti, ki je je bila deležna ta oglasna kampanja," je zapisala 27-letnica, ki je nastopila v oglasu, Adidas pa se ji je že opravičil in dejal, da bo kampanjo ponovno preučil, Hadida pa odstranil iz oglasov.

V oglasni kampanji, ki je bila predstavljena v začetku meseca, Hadid drži šopek rož, ki je simbol ponovne predstavitve superg, ki so jih prvič javnosti predstavili prav leta 1972, ko so se zgodile olimpijske igre v Münchnu. "Čeprav je bil namen, da se naredi nekaj pozitivnega in poveže ljudi preko umetnosti, je skupinsko pomanjkanje zavedanja vseh strani spodkopalo ta proces. Ne verjamem v sovraštvo v kakršnikoli obliki, vključno z antisemitizmom. To se ne bo nikoli omajalo in za to izjavo v celoti stojim," je nadaljevala zvezdnica.

"Povezovanje osvoboditve palestinskega ljudstva s tako tragičnim napadom je nekaj, zaradi česar me boli srce. Palestina ni sinonim za terorizem, ta kampanja pa je nenamerno osvetlila dogodek, ki ne predstavlja tega, kdo smo," je še zapisala in sebe opisala kot ponosno palestinsko žensko.

"Vedno bom stala za svojimi ljudmi v Palestini in se zavzemala za svet brez antisemitizma, saj ta nima prostora ob osvoboditvi Palestincev. Vedno se bom zavzemala za mir proti nasilju. Za sovraštvo ni prostora in vedno se bom zavzemala za to, pa ne le za svoje ljudstvo, temveč za vse ljudi na svetu," je zaključila.

Adidas Originals je v izjavi na Instagramu povezavo z olimpijskimi igrami v Münchnu opisal kot nenamerno. Nemško podjetje se je opravičilo skupnostim po svetu in dodalo, da bo ponovno preučilo kampanjo.