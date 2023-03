Bella Hadid treznost obeležila z obiskom Las Vegasa

Manekenka Bella Hadid je 5-mesečno obletnico treznosti od alkohola obeležila z obiskom Las Vegasa, kjer pa se alkohola prav tako ni dotaknila. Zvezdnica je utrinke izleta delila tudi s svojimi oboževalci na družbenem omrežju TikTok, kjer je delila video obiska enega izmed kazinojev, kamor se je odpravila s prijateljico.

Bella Hadid praznuje. Zvezdnica je s svojimi oboževalci delila, da že pet mesecev ne pije alkohola, za nagrado pa si je poklonila izlet v Las Vegas, kjer se je prav tako odrekla alkoholu. Ob videu iz kazinoja, kjer ji je družbo delala prijateljica, je 26-letnica pripisala: "Pet mesecev treznosti od alkohola."

Bella Hadid se je zabavala v Las Vegasu.

Manekenka je v Instagramovi zgodbi pokazala tudi, kaj je za to priložnost oblekla, na fotografiji, kjer pozira pred igralnim aparatom, pa je oblečena v Adidasovo trenirko in majico z velikim izrezom na hrbtu. Delila je tudi fotografijo, na kateri nosi rdečo obleko, na njej pa označila ekipo svojih stilistov, ki se ji je zahvalila, da so ji priskrbeli oblačila, v katerih se je počutila tako lepa.

Ker je Bella prava zvezdnica, tudi potuje temu primerno. Kot je razkrila v eni izmed objav, kjer je delila fotografijo potovanja z letalom v Vegas, sta jo na krovu pričakala pisan šopek rož in njena najljubša brezalkoholna pijača podjetja, katerega je leta 2021 postala solastnica. Napitek naj bi ji pomagal pri lajšanju anksioznosti, težjem razmišljanju zaradi borelioze in izgorelosti zaradi preobilice dela in pogostih potovanj.