Bella Hadid v razmerju z vnukom Jacka Nicholsona

V življenje Belle Hadid je vstopil nov moški. Slavna manekenka in Duke Nicholson sta že nekaj tednov v zvezi, so viri ekskluzivno povedali za Page Six. Zaljubljenca sta skupaj od konca prejšnjega meseca, Duke pa je Bello videl med obiskom New Yorka.

Spomnimo, da je manekenka prejšnji teden z zasebnim letalom odpotovala na kratek oddih za svoj 24. rojstni dan. Nekaj utrinkov s praznovanja je delila tudi na priljubljenem družbenem omrežju Instagramu: "Res sem srečna. Običajno odpovem katerokoli veliko praznovanje rojstnega dne, ampak letos sem želela svoje čudovite prijateljice popeljati na avanturo, ki je bila popolnoma neponovljiva."

Še preden je pobegnila na otok, kjer je s prijateljicami zapila svoj rojstni dan, sta zaljubljenca po besedah zanesljivih virov proslavila Bellin 24. rojstni dan, kar pa seveda slavljenka ni obeležila na družbenem omrežju.

Lani je Duke Nicholson odigral vlogo v grozljivki Jordana Peeleja Us. Skupaj z Lano Del Rey se je pojavil na naslovnici njenega albuma Norman Fucking Rockwell, ki je dobil nominacijo za grammyja. Nastopal pa bo tudi v prihajajoči drami Dreamland režiserja Nicholasa Jareckega, v kateri nastopajo tudi Gary Oldman, Armie HammerinEvangeline Lilly.