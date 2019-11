Bella Hadid želi zmanjšati ogljični odtis - zasadila bo 600 dreves

23-letna manekenka Bella Hadid je na Instagramu objavila novico, da bo podarila denar za zasaditev 600 dreves. Vzrok tiči v njenih pogostih potovanjih z letalom, tako želi zmanjšati ogljični odtis in pokriti 'svoje' emisije do konca leta, letalski promet je namreč eden vodilnih virov emisij ogljika.

"Podarila sem 600 dreves, ki jih bodo posadili – 20 za vsak polet, ki sem jih opravila v zadnjih treh mesecih ter vse polete do konca leta. Žalosti me, koliko vpliva moja služba na ogljični odtis in kakšne brutalne podnebne spremembe vplivajo na svet. Mati narava potrebuje nekaj ljubezni," je zapisala ter dodala, da bo z zasaditvijo začela kar blizu doma v Kaliforniji (obnoviti je treba 129 milijonov dreves zaradi požarov, kajti požar je dosegel kar 1,3 milijona hektarjev). Nekaj dreves bo zasajenih tudi v Amazoniji, kjer so prav tako divjali požari. Pozvala pa je tudi oboževalce, naj ji javijo, kjer je treba tudi zasaditi drevesa. Omenila je tudi Afriko, Azijo ter Latinsko Ameriko.

"Vse to je zelo vznemirljivo in zanimivo – čeprav fizično nisem tam, bodo drevesa oživela na najbolj neverjetnih krajih, vse tam, kjer jih nujno potrebujejo. Drevesa pomenijo zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo, biotsko raznovrstnost in živali. Vem, da ni veliko, toda ko letim, pogledam skozi okno in vidim toliko lepih, obsežnih gozdov, toliko zemlje in dreves, pa tudi dejstvo, da potrebuje veliko pomoči. Ko pridem domov, vsekakor zasadim svoje drevo zunaj," je še dodala za konec.