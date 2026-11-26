Bella Hadid si v prihodnosti želi ljubečega moža, otroke in svojo pekarno. Morda se vam vse skupaj sliši nenavadno, a svetovno znana manekenka ima za prihodnost življenja zelo jasne cilje, ki so kljub njeni slavi precej podobni željam povsem običajnih smrtnikov.

Bella Hadid velja za eno najbolj uspešnih manekenk na svetu. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je v nedavnem intervjuju za ugledno modno publikacijo Harper's Bazaar javnosti razkrila svoje osebne vrednote in dolgoročne življenjske cilje. Po letih intenzivnega dela v samem vrhu globalne modne industrije, kjer je narekovala trende in sodelovala z najprestižnejšimi blagovnimi znamkami, se njena percepcija osebnega uspeha korenito spreminja. "Uspeh zame lahko pomeni življenje v miru, v majhnem mestu, z moškim, ki ga ljubim, svojim otrokom in živalmi," je pojasnila svojo vizijo prihodnosti, ki temelji na umiku iz hektičnega javnega življenja v bolj intimno in naravno okolje.

Pomemben segment njenih prihodnjih ambicij predstavlja prehod v manjše, lokalno usmerjeno podjetništvo, ki temelji na samozadostnosti in neposrednem povezovanju s skupnostjo. "Od nekdaj sem si želela odpreti pekarno, ki bi ponujala izdelke neposredno z lokalnih kmetij, s cvetjem, v kateri bi vse prihajalo iz lokalne skupnosti," je natančno orisala svoj poslovni koncept manekenka, ki se zaveda pomena podpiranja lokalnega kmetijstva in trajnostnega razvoja, kar postaja vse pogostejša izbira posameznikov, ki se odločajo za umik iz urbanih središč.

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Poleg podjetniških ambicij pa 30-letnica velik pomen pripisuje ustvarjalnim procesom in ročnim spretnostim, ki posamezniku omogočajo psihološko sprostitev in osebno izpolnitev. V pogovoru je poudarila potrebo po ukvarjanju z dejavnostmi, ki prinašajo globoko notranje zadovoljstvo in stik z naravnimi materiali. "Želim se ukvarjati s stvarmi, ki bodo izpolnjevale mojo dušo: imeti rastlinjak, v katerem se bom lahko ukvarjala z vrtnarjenjem, lasten studio za pihanje stekla in keramiko," je navedla svoje specifične interese.

Kljub jasno izdelanim ciljem o svoji pekarni pa najvišje na seznamu njenih prioritet ostaja družina, čeprav je obenem priznala, da gre za relativno nov razvoj v njenem čustvenem in psihološkem zorenju. Želja po materinstvu in večjem številu otrok ni bila vedno prisotna v njenih življenjskih načrtih, temveč se je oblikovala postopoma. "Imeti veliko otrok in biti mama. To niso bile sanje, ki sem jih imela od nekdaj, toda zdaj je ta želja v meni postala izjemno močna. Intuicija mi o tem govori tako glasno, da je ne morem več ignorirati," je priznala.

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