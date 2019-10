Bella Hadid imenovana za najlepšo žensko na svetu: plastične operacije zanika

Njen celotni obraz od oči, obrvi, nosu, ustnic, brade, čeljusti do oblike obraza se je najbolj približal ideji starodavnih Grkov o popolnosti. Na lestvici z 92,44 odstotka se ji je približala pevka Beyoncé , sledi ji igralka Amber Heard (91,85 odstotka) in nato Ariana Grande (91,81 odstotka).

Supermanekenka Bella Hadid je bila po znanstveni raziskavi, znani kot Greek Golden Ratio of Beauty Phi, razglašena za najlepšo žensko na svetu. Znanstveniki so ugotovili, da se 23-letnica po obraznih linijah v 94,35 odstotka ujema z antično popolnostjo.

Formula izvira iz evropske renesanse

Merilo, znano pod imenom Greek Golden Ratio of Beauty Phi, je formula, ki izvira iz evropske renesanse. Umetniki in arhitekti so pri ustvarjanju svojih mojstrovin uporabljali enačbo, poznano kot zlati rez, ki so jo pozneje znanstveniki prilagodili, in z ujemanjem meritev obraza lahko z njeno pomočjo potrdijo posameznikovo lepoto. Največji pomen imata simetrija in razmerje obraza.

Seznam najlepših je tokrat pripravila kozmetična kirurginja Juliana De Silve z najnovejšo tehnologijo."Bella je bila očitna zmagovalka, saj so bili vsi elementi obraza skoraj popolni," je povedala o svojih ugotovitvah, dodala je še pojasnilo o tehnoloških pripomočkih."Nove računalniške tehnike nam omogočajo, da raziščemo skrivnosti, kaj naredi nekoga fizično lepega, tehnologija je tako uporabna tudi pri načrtovanju posegov v plastični kirurgiji."

Formulo je uporabil tudi Leonardo da Vinci, ko je oblikoval popolno človeško moško telo v znamenitem delu Vitruvijski človek.