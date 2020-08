Bella, hčerka Toma Cruise in Nicole Kidman, po dolgem času objavila svojo fotografijo

Tisti, ki jo spremljajo na družbenih omrežjih, vedo, da se na njenem profilu največkrat znajdejo objave njenih umetniških del, ki vključujejo domiselne ilustracije, zabavne grafike in ulično fotografijo. Njena najnovejša objava je prava redkost, saj je selfi nazadnje objavila 6. maja, med fotografiranjem pa se je malo spakovala. Med drugim je pokazala svoj nosni uhan in tetovaže, ki krasijo njeno roko.

Isabella "Bella" Kidman Cruise je ena tistih, ki ne objavljajo veliko svojih fotografij. A tokrat je naredila izjemo in pred ogledalom posnela selfi, ki ga je delila s svojimi sledilci. " Vse, kar se blešči, je zlato ... oh, počakajte, to je samo še en Instagramov filter, " je s temi besedami pospremila svojo fotografijo, na kateri nosi črno čepico, svoj videz pa je dopolnila z zlato verižico.

Medtem ko so njeni slavni starši zelo prisotni na družbenih medijih, se Bella in njen biološki brat Connor Cruise ne izpostavljata veliko. Spomnimo, da sta ju igralca Tom in Nicole posvojila, ko sta bila še poročena. Bella je bila posvojena leta 1992, medtem ko se je Connor družini pridružil tri leta pozneje. Vendar se je Nicole po več kot desetletnem zakonu leta 2001 od Toma ločila. Nekdanji par si je prvotno delil skrbništvo nad Bello in Connorjem, vendar naj bi se igralkini odnosi z otrokoma ohladili. Eden od razlogov je verjetno tudi, da tako Tom kot oba otroka prakticirajo scientologijo.

Nicole je leta 2018 v redkem intervjuju spregovorila o Belli in Connorju. "Glede vsega tega sem zelo zasebna. Želim zaščititi vse te odnose. S 150-odstotno gotovostjo pa lahko povem, da bi se za svoje otroke odrekla svojemu življenju, saj je to moj namen," je povedala za avstralsko revijoWHO. Na temo njunih verskih prepričanj pa je dodala: "Oba sta odrasla. Sama lahko sprejemata odločitve. Odločila sta se, da bosta prakticirala scientologijo in kot mati je moja dolžnost, da ju imam rada." Kljub družinski dinamiki si je Bella začela utirati svojo pot. Leta 2015 se je na skrivaj poročila z britanskim IT-svetovalcem Maxom Parkerjem, s katerim živi v Londonu.