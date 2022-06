Bella Thorne in Benjamin Mascolo preklicala zaroko

Igralka Bella Thorne in italijanski pevec Benjamin Mascolo sta razdrla zaroko. Novico je že potrdil 28-letnik na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisal, da nekdanji zaročenki želi samo vse najboljše in da ji bo vedno stal ob strani. Zvezdnika naj bi se sicer razšla sporazumno in ostajata v prijateljskih odnosih.

Bella Throne in Benjamin Mascolo sta preklicala zaroko in se razšla, je na družbenem omrežju potrdil mladi italijanksi pevec. Razlog za razhod naj bi bila njuna prenatrpana urnika, kot je zapisal 28-letnik, pa ji bo vedno stal ob strani. Zvezdnika naj bi se razšla sporazumno in ostajata v prijateljskem odnosu. icon-expand Bella Thorne in Benjamin Mascolo FOTO: Profimedia "Želim ji le najboljše in vedno ji bom stal ob strani. Rad vas imam," je na družbenem omrežju Instagram zapisal pevec. Nek vir blizu nekdanjih zaročencev pa je povedal: "Njuna naporna urnika sta bila razlog, da sta veliko časa preživela ločeno, to pa je sčasoma vodilo do tega, da sta se razšla." PREBERI ŠE Bella Thorne želi na svojo zabavo povabiti nezemljane Pevec je 24-letno igralko zaprosil za roko marca 2021, po tem, ko sta bila par že dve leti. "Rekla je da," je takrat ob galeriji fotografij in videoposnetkov zapisal Mascolo, Bella pa je sledilcem pokazala sijoči zaročni prstan. "Zelo te ljubim," je na posnetku dejala igralka, pevec pa se je odzval z besedami: "Hvala, da si tako čudovita. Tudi jaz te zelo ljubim." Tudi 24-letna igralka je na svojem Instagramu objavila bližnji posnetek prstana, ob fotografiji pa pripisala: "Natanko pozna moj okus." icon-expand Bella Thorne in Benjamin Mascolo ob zaroki FOTO: Instagram Zvezdnika sta se začela sestajati aprila 2019 le nekaj dni za tem, ko je igralka sporočila, da se je razšla z raperjem Mod Sunom. Razmerje z Mascolom je potrdila dva meseca pozneje, ko je za revijo People dejala: "Ben je tak sladkorček. Ker ga ves čas gledam preko video klica, se tudi ves čas na vsa usta smejim. Kot vemo, živi v Italiji, kar je zanimiva stvar."