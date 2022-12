Bella Thorne o obtožbi, da se je spogledovala z režiserjem: Bila sem otrok!

"Ne zanima me, kaj za vraga sem rekla," je v svoj zagovor povedala Bella Thorne , ko je gostovala v podkastu Emily Ratajkowski . "Vseeno mi je, če sem mu rekla kaj spornega. Bila sem stara 10 let. Zakaj bi sploh pomislil, da sem se spogledovala z njim?" je o obtožbi režiserja, da ga je osvajala, razložila Bella.

25-letnica je Emily tudi zaupala, da poskuša razumeti, kaj je storila narobe in da jo ta stvar vsak dan znova razjezi. "Poskušam najti napako, ki sem jo naredila. Sprašujem se, kaj je bilo krivo, da se je počutil neprijetno," je dejala in dodala, da se ne spomni, da bi imela na avdiciji sploh čas za osvajanje. "Ni časa, da bi se usedel h komu v naročje in da bi mu bilo zato neprijetno. Samo prideš na oder, pozdraviš, narediš svoje in greš," je še razkrila igralka. Zvezdnico je z besedami, da je bila samo otrok in naj si oprosti za svoja dejanja, pomirila 31-letna voditeljica. "Naj gnije v peklu," je še nesramno dodala.