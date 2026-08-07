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Tuja scena

Bella Thorne razkrila nove podrobnosti o objavi svojih golih fotografij

Los Angeles, 07. 08. 2026 07.58 pred 3 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
A. P.
Bella Thorne

Sedem let po odmevnem incidentu, ko je Bella Thorne javno objavila svoje gole fotografije, je igralka razkrila ozadje incidenta. Igralka se je za nenavadno potezo odločila, potem ko je neznanec vdrl v njen telefon in ji z zasebnimi posnetki začel groziti. Da bi njegovo izsiljevanje ustavila, je fotografije objavila kar sama.

"To je moja odločitev. Zdaj mi ne moreš vzeti ničesar več," je Bella Thorne pred sedmimi leti sporočila neznancu, ki je vdrl v njen telefon, ukradel njene intimne slike in od nje želel izsiliti denar. Namesto da bi se pogajala ali vdala, se je zvezdnica odločila za nenavadno potezo in fotografije objavila kar sama. "S tem sem želela prevzeti nadzor nad svojim telesom in zasebnostjo," je igralka povedala v priljubljenem podkastu Call Her Daddy.

Bella Thorne v podkastu Call Her Daddy
Bella Thorne v podkastu Call Her Daddy
FOTO: Profimedia

Fotografije so takoj sprožile burne odzive javnosti. Medtem ko so potezo številni podprli, je igralka požela ogromno kritik že zaradi dejstva, da so gole fotografije sploh obstajale. Med najbolj odmevnimi je bila kritika Whoopi Goldberg, ki je v priljubljeni oddaji The View komentirala, da zvezdniki ne bi smeli biti presenečeni, če njihove intimne fotografije končajo na spletu. "Če si slaven, se pač ne fotografiraš gol. Ne glede na starost," je dejala. Danes 28-letna igralka priznava, da so jo odzivi na objavo fotografij močno prizadeli in da ni bila pripravljena na to, da bo po izsiljevanju še tarča javnega obsojanja.

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Bella Thorne je sicer zaslovela že kot najstnica, ko je skupaj z Zendayo igrala v Disneyjevi seriji Shake It Up. Po odhodu iz Disneyjevega sveta je načrtno začela graditi precej drznejšo in bolj nekonvencionalno javno podobo, ob igranju pa se je preizkusila tudi v glasbi, pisanju in režiji. Njeno zasebno življenje in provokativne poteze so jo pogosto postavljali v središče tabloidov.

Zvezdnica svojo pozornost trenutno namenja promociji trilerja Find Your Friends, v katerem igra eno glavnih vlog. Med njenimi večjimi napovedanimi projekti pa je tudi nadaljevanje kultnega filma Spring Breakers, v katerem so pred več kot desetletjem blesteli James Franco, Selena Gomez in Vanessa Hudgens.

bella thorne call her daddy find your friends alex cooper
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KOMENTARJI2

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Beopen
07. 08. 2026 10.02
Hahaha, kakšno zavajanje. Vsak izgovor ni dober ali drugače: nar diš neumnost, potem ti je pa žal. Bella Thorne: preveč naivno, predvsem pa prepozno
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+2
2 0
Paradox
07. 08. 2026 09.27
In potem je odprla OnlyFans račun. Američani in njihove "žalostne" zgodbe.
Odgovori
+0
1 1
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