Bella Thorne razkrila nove podrobnosti o objavi svojih golih fotografij

"To je moja odločitev. Zdaj mi ne moreš vzeti ničesar več," je Bella Thorne pred sedmimi leti sporočila neznancu, ki je vdrl v njen telefon, ukradel njene intimne slike in od nje želel izsiliti denar. Namesto da bi se pogajala ali vdala, se je zvezdnica odločila za nenavadno potezo in fotografije objavila kar sama. "S tem sem želela prevzeti nadzor nad svojim telesom in zasebnostjo," je igralka povedala v priljubljenem podkastu Call Her Daddy.

Bella Thorne v podkastu Call Her Daddy FOTO: Profimedia

Fotografije so takoj sprožile burne odzive javnosti. Medtem ko so potezo številni podprli, je igralka požela ogromno kritik že zaradi dejstva, da so gole fotografije sploh obstajale. Med najbolj odmevnimi je bila kritika Whoopi Goldberg, ki je v priljubljeni oddaji The View komentirala, da zvezdniki ne bi smeli biti presenečeni, če njihove intimne fotografije končajo na spletu. "Če si slaven, se pač ne fotografiraš gol. Ne glede na starost," je dejala. Danes 28-letna igralka priznava, da so jo odzivi na objavo fotografij močno prizadeli in da ni bila pripravljena na to, da bo po izsiljevanju še tarča javnega obsojanja.

Bella Thorne je sicer zaslovela že kot najstnica, ko je skupaj z Zendayo igrala v Disneyjevi seriji Shake It Up. Po odhodu iz Disneyjevega sveta je načrtno začela graditi precej drznejšo in bolj nekonvencionalno javno podobo, ob igranju pa se je preizkusila tudi v glasbi, pisanju in režiji. Njeno zasebno življenje in provokativne poteze so jo pogosto postavljali v središče tabloidov.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Bella Thorne med promocijo filma Find Your Friends Profimedia

Bella Thorne med promocijo filma Find Your Friends Profimedia

Bella Thorne med promocijo filma Find Your Friends Profimedia

Bella Thorne med promocijo filma Find Your Friends Profimedia

Bella Thorne med promocijo filma Find Your Friends Profimedia







