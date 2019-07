Bella Thorne spregovorila o svoji spolni identiteti

Bella Thorne je že leta 2015 priznala, da je biseksualka, zdaj pa je svojo spolno usmerjenost opredelila še bolj specifično. "Sem panseksualka in tega se sploh nisem zavedala," je povedala v oddaji Good Morning America in dodala, "prijatelj mi je pred kratkim razložil definicijo te spolne identitete, in to sem jaz." Panseksualnost so prepoznali tudi drugi zvezdniki, med njimi Miley Cyrus, Madonna,Lady Gaga.

"Panseksualci imajo radi vse ljudi,"je povedala in želela poudariti razliko z biseksualci. "Rad imaš, kar ti je všeč, ne glede na to, ali je to punca, fant, on, ona, oni ali tisto – pomeni, da imaš rad neko osebnost."

21-letna igralka se je bolj poglobila v svoja občutja tudi zaradi izdaje knjige, ki jo je napisala o svojem življenju, Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray. Odločila se je, da svoje zadnje leto ovekoveči v svojih pesmih, s tem pa tudi približa svoja občutja oboževalcem. Med drugim je bila nedavno deležna izsiljevanja z golimi fotografijami in posledično je zabredla v močno depresijo. Ko je bila stara šest let, jo je zaznamovala spolna zloraba, misel na to pa jo je spremljala skozi vsa najstniška leta.

Poimenovanje panseksualec se je razširilo leta 2018, ko je vse več ljudi spoznalo, da jih privlači 'oseba' ne glede na spol ali spolno identiteto. Večina se jih je najprej opredelila kot biseksualci in pozneje bolj specifično kot panseksualci.