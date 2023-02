Bella Thorne zavrnila podpis svoje drzne najstniške fotografije

Bella Thorne je v intervjuju za The Hollywood Reporter opisala situacijo, v kateri se je znašla na filmskem festivalu Sundance. Na ulici jo je ustavil moški, ki je želel njen avtogram, a ga je zaradi neprimernih fotografij zavrnila. "Ponavadi jih ne zavrnem, ampak so me užalile. Moški je pred mano kazal fotografije in za sekundo sem pogledala vstran in spet nazaj, kjer je bila pred mano fotografija iz naslovnice za revijo GQ. Je zelo seksi, vidna je moja zadnjica, nosim spodnje perilo brez zgornjega dela. Rekla sem, da tega ne bom podpisala, in odstranil jo je, nato pa mi jo znova pokazal. 'Ne, tega ne bom podpisala.' Pokazal mi je drugo seksi fotografijo iz revije. Rekel je: 'Daj no, Bella, Podpiši to zame.' Ni mi bilo všeč, bilo je neprimerno."