Bella Thorne želi na svojo zabavo povabiti nezemljane.

S tehnologijo, imenovano svetilnik v galaksiji, bo zvezdnica pošiljala vesoljske note, ki bodo zbudile pozornost nezemljanov, poročajo tuji mediji, ki razkrivajo, da se bo na omenjeni zabavi pojavilo veliko odmevnih imen, med katerimi pa zaenkrat ni Demi Lovato, ki je pred časom prav tako izrazila svojo ljubezen do potencialnih prebivalcev preostalih planetov v vesolju.

Festival Coachella, ki se bo odvijal ta in naslednji konec tedna, bo sicer ponudil tudi nekatere bolj tradicionalne zabave. Med drugim bodo množico obiskovalcev zabavali The Weeknd, Billie Eilish in Harry Styles, prav tako pa se bodo številni slavni pojavili tudi med gledalci in že tradicionalno poskrbeli za drzne modne odločitve.