Ben Affleck bo z Ano de Armas že kmalu zaživel v novi hiši

Veliko zaprto posestvo bo zaljubljencema omogočilo nekaj zasebnosti in miru pred fotografi.

Velika posest z urejeno zelenico je bila pred kratkim prirejena tudi tako, da bo primerna za vse tri otroke iz prvega zakona, ki bodo nekaj časa zagotovo preživeli tudi pri Benu. S posnetkov iz zraka je dobro razvidno, da so na dvorišču za potrebe otroške zabave postavljene tudi gugalnice, trampolin, miza za namizni tenis ter bazen s toboganom. Ob hiši pa je tudi prostor, namenjen pripravi jedi na žaru.

Par, ki je svojo zvezo na začetku še skrival, sedaj številnim paparacem ne more uiti.

''Ta hiša postaja Benovo zatočišče in je idealen prostor za njegov nov začetek. Otroci k njemu zelo radi prihajajo, sam pa se je potrudil, da ponovno zdravo zaživi in tudi svojim otrokom ponudi to, da se v njegovi hiši dobro počutijo,''je povedal vir blizu igralcu. V hiši je sedem spalnic, sedem kopalnic, notranji bazen, velika kuhinja za profesionalnega kuharja, mini kino, telovadnica, na posestvu pa je tudi manjša hiša za vso pomoč, ki jo bo igralec najel za delo v hiši ali na vrtu.