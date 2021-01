Ben Affleck in Ana De Armas sta se razšla.

48-letniBen Affleck in 32-letna Ana de Armas sta govorice, da sta par, sprožila na začetku lanskega leta na snemanju trilerja Deep Water v New Orleansu. A njune ljubezenske pravljice je zdaj konec.

"Ben ne hodi več z Ano," je vir povedal za People. "Prekinila je. Njuna zveza je bila zapletena. Ana noče živeti v Los Angelesu, Ben pa očitno mora, saj njegovi otroci živijo v Los Angelesu."

"To je bilo nekaj obojestranskega in nekaj povsem prijateljskega," je dodal drugi vir blizu Afflecka in Ane. "V življenju sta na različnih bregovih; prisotna je globoka ljubezen in spoštovanje. Ben si še naprej želi delati na sebi. Dela na treh projektih in doma je vzoren oče. Oba sta zadovoljna s tem, kjer se trenutno nahajata v življenju."