Ben Affleck in Jennifer Garner hčerko skupaj pospremila na urgenco

Nekdanja zakonca Jennifer Garner in Ben Affleck svoje tri otroke tudi po ločitvi vzgajata skupaj. Igralca sta tako s skupnimi močmi hčerko Violet pospremila na urgenco, kamor sta ji pomagala tako, da se je opirala na starša, medtem ko je imela desno nogo v zraku in je šepala.
Trojico so na poti v objektive ujeli ulični fotografi, ki so jih počakali vse do odhoda, 20-letnica, ki je ves čas nosila zaščitno obrazno masko, pa je domov odšla, opirajoč se na bergle.
Režiser in igralka sta se poročila leta 2005, desetletje pozneje pa sta sporočila, da sta se razšla. Dokončno sta se ločila leta 2018. Skupaj imata tri otroke, zvezdnika pa sta znana tudi po tem, da sta po razhodu ohranila tesne prijateljske odnose.
