Ben Affleck in Jennifer Garner sta si bila na sinovi zabavi izjemno blizu

OGLAS

Ben Affleck in bivša žena Jennifer Garner sta si bila na rojstnodnevni zabavi sina Samuela, sodeč po fotografijah, ki so jih pridobili paparaci, izjemno blizu. Na fotografiji, ki jo je pridobil TMZ, je bilo videti nekdanja zakonca, ki sta se med igranjem paintballa tudi objemala. Igralca, ki sta bila poročena od junija 2005 do leta 2018, imata tri otroke – 19-letno Violet, 16-letno Seraphino in 13-letnega Samuela.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Affleck, čigar ločitev od Jennifer Lopez je bila dokončna januarja, se je v zadnjih mesecih udeležil niza družinskih izletov, nazadnje pa se je s Samuelom pojavil na igrišču v losangeleški areni Crypto.com. Po navedbah vira, ki je govoril z Us Weekly, je Garnerjeva še vedno srečna v razmerju s poslovnežem Johnom Millerjem, Afflecka pa naj bi podpirala med njegovo ločitvijo od Jennifer Lopez in sodelovala pri njunih starševskih dolžnostih. "Z Johnom in Jen je vse v redu," je 12. februarja povedal vir omenjeni reviji, kar je v nasprotju z nedavnimi govoricami, da naj bi bil 47-letni Miller ljubosumen na Bena Afflecka, ki preživlja več časa s prvo nekdanjo ženo."Tisti, ki so jim blizu, niso slišali za nobene težave," so jim zaupali.

Garnerjeva in Affleck sta bila poročena 10 let, preden sta se ločila leta 2015 in se tri leta kasneje dokončno razšla. Affleck se je leta 2022 poročil s 55-letno Lopezovo, preden je pevka avgusta 2022 vložila zahtevo za ločitev.