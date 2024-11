Ben Affleck in Jennifer Garner zahvalni dan preživela skupaj z otroki

Ben Affleck in Jennifer Garner sta nekoč predstavljala srečno poročen par, ki je v času zakona kar trikrat okusil čare starševstva. A te časi so minili, ugotovila sta, da nista za skupaj, zato sta se leta 2018 ločila. Med njima pa kljub vsemu ostaja močna vez, ki je morda zdaj, ko sta samo še prijatelja, še toliko bolj trdna.

Ker nekdanja zaljubljenca ostajata v dobrih odnosih, sta tudi letošnji zahvalni dan preživela skupaj. 52-letnika sta bila skupaj z otroki, 18-letno Violet , 15-letno Seraphino in 12-letnim Samuelom , na dobrodelnem dogodku, kjer sta bila vidno dobre volje. Igralca sta pomagala nahraniti 2000 brezdomcev, ki živijo po ulicah Los Angelesa, njuni otroci pa so jima pri podeljevanju topilih obrokov pomagali. Nekdanja družina je bila tako ponovno skupaj, prav nič pa jih ni motila niti prisotnost fotografov. Ben se je celo nasmehnil, ko so ga ujeli v trenutku, ko je svoji nekdanji ženi nekaj zašepetal na uho.

52-letnik je sicer trenutno sredi ločitvenega postopka od svoje nekdanje žene Jennifer Lopez, s katero sta se poročila leta 2022, letos avgusta pa že vložila ločitvene papirje. Čeprav zvezdnika svojega razhoda nista komentirala v javnosti, so viru blizu para že večkrat trdili, da je tudi Benov izjemno povezan odnos z nekdanjo ženo, eden od razlogov za ločitev, saj naj bi to pevko in igralko močno motilo. Kako je zvezdnica preživela letošnji zahvalni dan ni jasno, so jo pa fotografi dan pred praznikom ujeli s prijatelji na kosilu v restavraciji v Los Angelesu.