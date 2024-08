Ben Affleck in Jennifer Lopez naj bi nameravala vložiti zahtevo za ločitev

Zdi se, da je zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka , resnično dosegel dno brezna težav. Njuni prijatelji so za DailyMail.com zatrdili, da 51-letni igralec in 55-letna superzvezdnica znova razmišljata o ločitvi, potem ko poskus sprave v zadnjih tednih ni bil uspešen. Ločitveni dokumenti para so "dokončani, vendar še niso predani" , je trdilo več virov. Novica je na dan prišla po tem, ko je na 55. rojstni dan Jennifer Ben kupil dvorec za skoraj 20 milijonov evrov. Prijatelji pevke še trdijo, da jo je zvezdnikov nenaden nakup na njen rojstni dan, resnično prizadel.

"Ločitveni papirji, so bili dokončani že pred enim mesecem, vendar čakata na pravi čas, da jih podpišeta," je zatrdil vir blizu dvojice. "Iskreno povedano, na koncu nista mogla doseči kompromisa. Tisto, kar sta imela prej, je izginilo in oba sta se s tem sprijaznila," je trdil drugi vir.

Par je bil nazadnje skupaj fotografiran 30. marca. Poletje pa zvezdnika preživljata ločeno – Jennifer večinoma na vzhodni obali, medtem ko Ben ostaja doma v Los Angelesu. Da sta zakonca resnično odtujena, pokaže tudi dejstvo, da sta drugo obletnico poroke, 16. julija, preživela vsak na drugem koncu države.

Novice o njunih zakonskih težavah so začele krožiti maja, ko je vir blizu para poročal, da nameravata prodati njun sanjski dom in da se je Ben preselil v najemniško stanovanje, ki je bilo le kratko vožnjo stran od hiše nekdanje žene v Brentwoodu. Z igralko Jennifer Garner je bil poročen od leta 2005 do 2018 in imata tri otroke: 18-letno Violet, 15-letnega Fina in 12-letnega Samuela.