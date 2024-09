Ben Affleck in Jennifer Lopez skupaj urejata podrobnosti ločitve

Ben Affleck in Jennifer Lopez se še naprej dogovarjata o podrobnostih ločitve. Odtujeni par se je mesec po tem, ko je pevka vložila zahtevo za razvezo, sestal z znano odvetnico za ločitve Lauro Wasser v njuni pisarni v Los Angelesu. Zvezdnika sta bila poročena dve leti, na kraj srečanja pa sta prispela ločeno.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta bila opažena na skupnem kosilu.

Jennifer Lopez in Ben Affleck po ločitvi znova skupaj v javnosti

Kot je prvi poročal TMZ, sta Lopez in Affleck z odvetnico sodelovala že pred ločitvijo, zvezdnika pa pred poroko nista podpisala predporočne pogodbe, kar bi lahko njuno ločitev še dodatno zapletlo. Uskljajujeta se predvsem glede pravic pri projektih, pri katerih je Lopez sodelovala s produkcijskim podjetjem moža, poznavalci pa so za TMZ dejali, da naj ločitev ne bi bila uradna vse do februarja. Zvezdnica je sicer v ločitvenih papirjih navedla, da nima podatka o tem, kolikšno je skupno premoženje para.