Ben Affleck in J.Lo po ločitvi še nista uspela prodati luksuzne vile

Ljubezenska zgodba med igralcem Benom Affleckom in pevko Jennifer Lopez ima dolgo brado. Tisti z boljšim spominom se še spomnijo, kako sta zvezdnika kot eden najbolj slavnih parov na svetu polnila naslovnice v začetku stoletja. A njuna zgodba se po prvem razhodu v začetku leta 2004 ni končala. Affleck in J.Lo sta namreč ostala v dobrih odnosih in leta 2021 svojo usodo ponovno prepustila Kupidu.