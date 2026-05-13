Ben Affleck in Matt Damon kmalu na sodišču

Hollywoodska zvezdnika Ben Affleck in Matt Damon bi se lahko kmalu ponovno znašla na sodišču. Soočata se namreč s tožbo dveh policistov, ki trdita, da zgodba filma The Rip, ki naj bi bil sicer navdihnjen po resničnih dogodkih, preveč očitno spominja na preiskavo zasega denarja iz leta 2016, v kateri sta sodelovala.

V akcijskem filmu, ki je na velika platna prispel letos, sta slavna prijatelja po dolgem času skupaj stopila pred kamere, prevzela pa sta tudi vlogi producentov. Zgodba govori o dramatičnem policijskem zasegu gotovine, ki se je zgodil pred desetletjem v Miamiju. Med racijo so namreč našli več kot 20 milijonov dolarjev, skritih v vedrih za suhomontažnimi stenami hiše. Šlo naj bi za največji zaseg gotovine v zgodovini tamkajšnje policije.

Affleck in Damon v filmu The Rip, 2026

Ben Affleck in Matt Damon že desetletja prijatelja in filmska sodelavca

