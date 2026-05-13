Tuja scena

Ben Affleck in Matt Damon kmalu na sodišču

Los Angeles, 13. 05. 2026 15.00 pred 2 urama 1 min branja 0

A. P.
Ben Affleck in Matt Damon

Ben Affleck in Matt Damon se soočata s tožbo dveh miamijskih policistov, ki trdita, da ju njun film The Rip prikazuje kot "pokvarjena policista". Od produkcijskega podjetja, ki sta ga ustanovila zvezdnika, zahtevata odškodnino in jasno opozorilo, da je film fikcija.

Hollywoodska zvezdnika Ben Affleck in Matt Damon bi se lahko kmalu ponovno znašla na sodišču. Soočata se namreč s tožbo dveh policistov, ki trdita, da zgodba filma The Rip, ki naj bi bil sicer navdihnjen po resničnih dogodkih, preveč očitno spominja na preiskavo zasega denarja iz leta 2016, v kateri sta sodelovala.

V akcijskem filmu, ki je na velika platna prispel letos, sta slavna prijatelja po dolgem času skupaj stopila pred kamere, prevzela pa sta tudi vlogi producentov. Zgodba govori o dramatičnem policijskem zasegu gotovine, ki se je zgodil pred desetletjem v Miamiju. Med racijo so namreč našli več kot 20 milijonov dolarjev, skritih v vedrih za suhomontažnimi stenami hiše. Šlo naj bi za največji zaseg gotovine v zgodovini tamkajšnje policije.

Policista sta v tožbi zapisala, da naj bi zaradi filma trpel njun ugled, njuni sodelavci in družinski člani naj bi na podlagi le-tega sklepali, da sta si z zaseženim denarjem financirala zasebne nakupe, vozila in šolanje otrok. od zvezdniških producentov zato zahtevata odškodnino in jasno opozorilo, da je film zgolj fikcija.

S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Melania razkrila, kakšen odnos sta imela Barron Trump in njegova babica
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Sanjski moški
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Blanca
