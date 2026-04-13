Ben Affleck J. Lo prepustil svoj delež dvorca, vrednega 60 milijonov

Ben Affleck naj bi delež luksuznega dvorca, ki mu po ločitvi od Jennifer Lopez, še vedno pripada, velikodušno prepustil nekdanji ženi, s katero sta nepremičnino kupila julija 2023, ocenjena pa je na nekaj manj kot 60 milijonov evrov. Kot poroča TMZ, sta nekdanja zakonca dosegla sporazum glede skupnega lastništva nepremičnin, viri blizu zvezdnikov pa so razkrili, da Affleck od Lopez ni zahteval izplačila, temveč ji je dvorec prepustil brezplačno.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se uradno ločila januarja 2025. FOTO: Profimedia

Nekdanji par je dvorec v Beverly Hillsu, ki ima 12 spalnic, 24 kopalnic in košarkarsko igrišče, kupil junija 2023, služil pa naj bi kot skupno domovanje njuni razširjeni družini s skupno petimi otroki. TMZ je takrat poročal, da naj bi zakonca, ki sta pred oltar stopila leto prej, zanj plačala v gotovini. Ker se tudi v drugo njuna zveza ni obnesla, sta se leto pozneje razšla, nepremičnino pa sta dala na prodaj. Tistega poletja je Affleck kupil vilo v bližini domovanja nekdanje žene Jennifer Garner, s katero ima tri otroke, saj je želel živeti v njihovi bližini, pevka pa je marca 2025 kupila hišo zase in svoja otroka v Los Angelesu.

Dvorec Bena Afflecka in Jennifer Lopez je sedaj samo v pevkini lasti. FOTO: Profimedia

Njuna ločitev je postala uradna januarja 2025, prihodnost skupne nepremičnine, za katero nista uspela najti kupca, pa je postala nejasna. Poleti sta umaknila ponudbo za prodajo, kar so mnogi označili za presenetljivo poslovno odločitev, vir blizu nekdanjih zakoncev pa je takrat za People povedal: "Čeprav sta upala, da bosta nepremičnino uspela prodati, pa sta hkrati čutila veliko izgubo. Znižala sta ceno, da bi bilo več povpraševanja, a se to ni zgodilo, zato so jima svetovali, naj oglas umakneta. Odločitev sta sprejela skupaj." Dodal je, da je takšne nepremičnine trenutno težko prodati. "Dokler ne bodo za kupce bolj prijazne razmere, sta ponudbo za prodajo umaknila, kar je bila najbolj pametna odločitev," je še povedal vir. A nova odločitev kaže, da je zdaj prihodnost dvorca v celoti v rokah pevke, ki je nedavno dejala, da se dve leti po ločitvi od Afflecka počuti svobodno in kot da končno stoji na lastnih nogah.