Ben Affleck J. Lo prepustil svoj delež dvorca, vrednega 60 milijonov

Ben Affleck naj bi delež luksuznega dvorca, ki mu po ločitvi od Jennifer Lopez, še vedno pripada, velikodušno prepustil nekdanji ženi, s katero sta nepremičnino kupila julija 2023, ocenjena pa je na nekaj manj kot 60 milijonov evrov. Kot poroča TMZ, sta nekdanja zakonca dosegla sporazum glede skupnega lastništva nepremičnin, viri blizu zvezdnikov pa so razkrili, da Affleck od Lopez ni zahteval izplačila, temveč ji je dvorec prepustil brezplačno.
Nekdanji par je dvorec v Beverly Hillsu, ki ima 12 spalnic, 24 kopalnic in košarkarsko igrišče, kupil junija 2023, služil pa naj bi kot skupno domovanje njuni razširjeni družini s skupno petimi otroki. TMZ je takrat poročal, da naj bi zakonca, ki sta pred oltar stopila leto prej, zanj plačala v gotovini.
Ker se tudi v drugo njuna zveza ni obnesla, sta se leto pozneje razšla, nepremičnino pa sta dala na prodaj. Tistega poletja je Affleck kupil vilo v bližini domovanja nekdanje žene Jennifer Garner, s katero ima tri otroke, saj je želel živeti v njihovi bližini, pevka pa je marca 2025 kupila hišo zase in svoja otroka v Los Angelesu.
Njuna ločitev je postala uradna januarja 2025, prihodnost skupne nepremičnine, za katero nista uspela najti kupca, pa je postala nejasna. Poleti sta umaknila ponudbo za prodajo, kar so mnogi označili za presenetljivo poslovno odločitev, vir blizu nekdanjih zakoncev pa je takrat za People povedal: "Čeprav sta upala, da bosta nepremičnino uspela prodati, pa sta hkrati čutila veliko izgubo. Znižala sta ceno, da bi bilo več povpraševanja, a se to ni zgodilo, zato so jima svetovali, naj oglas umakneta. Odločitev sta sprejela skupaj." Dodal je, da je takšne nepremičnine trenutno težko prodati. "Dokler ne bodo za kupce bolj prijazne razmere, sta ponudbo za prodajo umaknila, kar je bila najbolj pametna odločitev," je še povedal vir.
A nova odločitev kaže, da je zdaj prihodnost dvorca v celoti v rokah pevke, ki je nedavno dejala, da se dve leti po ločitvi od Afflecka počuti svobodno in kot da končno stoji na lastnih nogah.
Ben Affleck je ameriški igralec, scenarist, filmski producent in režiser. Svojo igralsko kariero je začel v zgodnjih devetdesetih letih in se uveljavil z vlogami v filmih, kot so 'Dobri Will Hunting' (za katerega je prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij skupaj z Mattom Damonom), 'Armageddon', 'Pearl Harbor' in 'Gone Girl'. Kot režiser je znan po filmih 'The Town' in 'Argo', slednji je prejel oskarja za najboljši film.
Jennifer Lopez, pogosto imenovana J.Lo, je ameriška igralka, pevka, plesalka in poslovna ženska. Svojo kariero je začela kot plesalka v oddaji 'In Living Color', nato pa se je preusmerila v igranje v filmih, kot so 'Selena', 'Out of Sight' in 'Hustlers'. Kot pevka je dosegla velik uspeh s hiti, kot so 'If You Had My Love', 'Waiting for Tonight' in 'On the Floor'. Je tudi uspešna poslovna ženska, znana po svojih modnih linijah in kozmetiki.
Beverly Hills je mesto v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, Združene države Amerike. Znano je kot eno najprestižnejših in najbogatejših območij na svetu, dom številnih zvezdnikov, filmskih studiev in luksuznih trgovin. Mesto je obdano s Hollywoodom in Los Angelesom ter je sinonim za bogastvo, glamur in visoko modo.
