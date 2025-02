Ben Affleck naj bi bil za nekdanjo ženo pripravljen vse izpustiti iz rok

Prijatelji Jennifer Garner naj bi bili po poročanju tujih medijev zaskrbljeni zaradi igralkinega zdravstvenega stanja. Zanjo je namreč naporno leto. Neuradno naj bi bila posrednica po ponovnem razhodu med njenim nekdanjim možem Benom Affleckom in pevko Jennifer Lopez, kmalu za tem pa se je aktivno lotila reševanja prijateljev in bližnjih, ki so v nedavnih požarih v Los Angelesu izgubili svoje imetje.