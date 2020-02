Ben Affleck jemlje antidepresive že od 26. leta

Ben Affleck je povedal: ''Občasno postanem depresiven. Jemljem antidepresive. Zelo mi pomagajo''.47-letni igralec, ki se je v preteklosti boril z odvisnostjo od alkohola, je z jemanjem pričel že pri šestindvajsetih. Povedal je tudi, da je poskusil različne vrste, takšne in drugačne. Vendar je tudi njega doletel pogost stranski učinek, o katerem govorijo tudi drugi uporabniki - pridobivanje teže. ''Včasih ti ne povedo o tem, kakšni grozni stranski učinki se bodo pojavili in potem prideš nazaj v ordinacijo ter vprašaš, zakaj si 30 kilogramov težji. Šele takrat ti povedo, da ob jemanju pač pridobiš kakšen kilogramček. No, nato se lahko samo zahvališ za to informacijo.''

Zvezdnik ima tri otroke z bivšo ženo Jennifer Garner . Pravi, da je s treznostjo prišla tudi hvaležnost za vsak nov dan, ko je zdrav. Pomagajo mu disciplina, rutina in delo, zanj najpomembnejši del življenja pa so trenutki, ki jih preživi z otroki.

Trenutno si želi, da bi bil znova v resni zvezi. Na vprašanje, kje se vidi v prihodnosti, je odgovoril: ''Čez pet let bo Ben Affleck trezen in srečen, otroke bo videval tri in pol dni v tednu, posnel bo tri od štirih filmov, ki mu bodo povšeči, dva bo tudi režiral in bo v zdravem, stabilnem, ljubečem in predanem razmerju.''