Ben Affleck navdušen nad videzom svoje bivše zaročenke Jeniffer Lopez

Igralec Ben Affleck o svoji bivši zaročenki Jennifer Lopez zmeraj govori samo dobre stvari. Pred kratkim je J.Lo znova javno pohvalil, nekateri oboževalci zdaj že nekaj let bivšega para, pa so znova začeli upati na ponovno združitev oziroma Bennifer 2.0.

Režiser in igralec Ben Affleck je v intervjuju za ameriško revijo spregovoril o svoji bivši zaročenki Jennifer Lopez. Med drugim je dejal, da pevka izgleda fantastično in da že od nekdaj občuduje njeno vztrajnost in trdo delo. Prav to je navedel kot razlog, zakaj je J.Lo tako dominantna oseba v svetu zabavne industrije v zadnjih desetletjih.

icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Reuters

"Menil sem, da je moja delovna etika dobra. Ko sem videl, kaj vse je pripravljena žrtvovati Jennifer, kako predana je in s kakšno vnemo in potrpežljivostjo dosega svoje cilje. To me je popolnoma prevzelo. Je najbolj delovna oseba, kar sem jih kadar koli spoznal v tem poslu. Je zelo nadarjena, vendar je tudi veliko pregarala za svoj uspeh. Zelo sem vesel zanjo, da končno dobiva priznanja za svoje delo,"je o Lopezovi dejal Affleck. Affleck je svojo pohvalo obrnil tudi na šalo, ko je dejal: "Kje skrivaš fontano mladosti? Zakaj izgledaš enako dobro kot leta 2003, jaz pa kot da sem-v najboljšem primeru-obtičal nekje v svojih 40. letih?"

Na izjavo se je odzvala tudi Lopezova: "Ben je zabaven! Tudi on izgleda precej dobro." Affleck in Lopezova sta bila par dve leti, v vsem tem času pa tudi zelo na očeh javnosti. Zaroko sta preklicala leta 2004. Affleck je takrat primerjal njuno razmerje s tistim, ki sta ga imela Richard Burtonin Elizabeth Taylor. Znano je tudi, da sta Ben in Lopezova ohranila dober odnos. Affleck pa ni edini bivši, ki hvali Lopezovo. Tudi njen bivši mož, pevec Marc Anthony je pohvalil njeno izjemno delovno etiko: "Jennifer vidi in razume stvari, še preden se te dejansko zgodijo. Preden o neki idejo spregovori, si jo je že tisočkrat predstavljala. Če ji takrat kdo pove, da se mu to ne zdi ravno najboljša ideja, mu bo Jennifer odgovorila, da je dobra, le da ta oseba tega še ne vidi. In v devetih primerih od desetih bo imela prav."

Anthony je o svoji bivši ženi še dejal: "Vedno prva pride in zadnja odide. Je najbolj delovna oseba, ki sem jih kadarkoli spoznal. Ko sva bila midva par, je bilo zame ravno obratno. To se je od takrat spremenilo. Toliko vsega sem se naučil od nje. Ona je original."

Kljub nedavnim govoricam o razhodu, je J. Lo še zmeraj zaročena z Alexom Rodriguezom. Za Bennifer tako ostaja zelo malo možnosti.