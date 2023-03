Ben Affleck nesrečen na snemanju Lige pravičnih: Začel sem preveč piti

"Zaradi Lige pravičnih sem rekel: ''Konec je, tega ne želim početi nikoli več. Nisem primeren.'' To je najslabša izkušnja, ki sem jo kadar koli imel v poslu, ki je poln zanič izkušenj. Strlo mi je srce," je o snemanju super junaškega filma Liga pravičnih , v katerem je igral leta 2016, za The Hollywood Reporter dejal Ben Affleck .

Produkcija akcijskega filma je imela že na začetku številne težave, med drugim so scenarij večkrat popravljali in določene prizore posneli ponovno. Med snemanjem je namreč režiserja Zacka Snyderja, ki je odstopil od projekta zaradi smrti hčere, zamenjal režiser Joss Whedon. "Ideja nekoga, ki je prišel zraven, je bila: ''Rešil te bom. Snemali bomo 60 dni in celo stvar bom napisal ponovno, glede na to, kar imaš. Imam skrivnost.'' A te skrivnosti ni bilo. To je bilo težko," se je spominjal 50-letni igralec.

Izkušnja snemanja filma, zaradi katere se je Affleck počutil nesrečno, ga je pripeljala do tega, da je posegel po alkoholu. "Začel sem preveč piti. Bil sem v hotelu v Londonu – izbiral sem med pitjem in skokom skozi okno. Pomislil sem: ''To ni življenje, ki si ga želim. Moji otroci niso tukaj, nesrečen sem.''" Igralec, ki ima z Jennifer Garner tri otroke, je dodal, da vloga Batmana zanj ni bila zadovoljiva in da je bil večino časa preznojen in utrujen.