Ben Affleck o obuditvi romance z Jennifer: Gre za odlično zgodbo

Odkar je javnost preplavila novica, da sta Jennifer Lopez in Ben Affleck spet skupaj, se oba zvezdnika vprašanjem o svoji romanci spretno izmikata. V javnosti si sicer pogosto izkazujeta ljubezen, a z besedami o njuni zvezi sta bolj skromna. Ameriški igralec je v nedavnem intervjuju dejal, da o njunem razmerju ne želi govoriti, saj se je v preteklosti naučil, da ni dobro vsega deliti s svetom. Razkril je le to, da je zgodba o obuditvi njune romance čudovita, pri čemer je ponosen predvsem na to, da odraža njega kot nekoga, ki si prizadeva biti pošten in odgovoren.

Ben Affleck je v intervjuju za revijo Wall Street Journal Magazine spregovoril o številnih pomembnih tematikah, kot sta njegov boj z alkoholizmom in bolečina, ki jo vsak dan prenaša, ker je v preteklosti s svojim ravnanjem prizadel svoje najbližje. A tema, ki je pritegnila največ pozornosti, je bila njegova obujena ljubezen do Jennifer Lopez, s katero se 17 let po razhodu znova sestaja. Zvezdnik o svojem zasebnem življenju ni želel govoriti, saj se v preteklosti to ni dobro obrestovalo. "Nekaj najtežjega, kar sem se izučil, je, da ni pametno vsega deliti s svetom. V časopisu ne želim govoriti o svojem razmerju," je dejal novinarju. Kasneje, ko je ta vanj še nekoliko drezal s vprašanjem, kdo izmed njiju, je koga poklical prvi, je Affleck razkril, da gre za 'hudičevo dobro' zgodbo, ki pa je žal javnost nikoli ne bo izvedela. "Lahko rečem, da je zame vsekakor čudovita zgodba. Pri tem resnično cenim, ker se je zgodila na način, ki je to odražal. Moje življenje sedaj ne odraža le osebo, kakršna si želim biti, ampak osebo, kakršna se resnično počutim, da sem - ne popolna, ampak nekdo, ki se zelo trudi in si prizadeva biti pošten, pristen in odgovoren. Težko je reči, kdo ima od tega več koristi, ne da bi se ob tem spuščal v sočne podrobnosti. Lahko samo rečem, da se počutim odlično, ker sem zelo zdrav. In gre za dobro zgodbo. Gre za odlično zgodbo," je ponosno dejal 49-letni igralec. V nadaljevanju se je pošalil, da bo morda zgodbo, o začetku ponovne romance z J.Lo vendarle razkril. "Nekega dne jo bom mogoče povedal. Vse bom napisal. Nato pa zažgal," je v smehu dejal. Oskarjev nagrajenec je vsem oboževalcem, ki ugibajo, kaj se je zares zgodilo, namignil, naj si "predstavljajo najboljšo zgodbo", saj je to po njegovem najboljši približek resnici začetku Bennifer 2.0.