Affleck o zlorabi alkohola: Počutil sem se ujetega v zakonu

Ameriški igralec in režiser, ki je znova srečen z Jennifer Lopez, je v nedavnem intervjuju spregovoril o preteklem zakonu. Z Jennifer Garner je vztrajal 13 let, v tem času pa se je počutil ujetega. Zaradi temačnih občutkov se je zatekal k alkoholu, tega pa je leta 2018 zaradi otrok dokončno opustil.

Ben Affleck je s svojo iskrenostjo presenetil v radijski oddaji Howarda Sterna. Spregovoril je o svojem preteklem zakonu z Jennifer Garner in priznal, da se je zaradi takratnih občutkov zatekal k nezdravim navadam. ''Alkoholne pijače sem pričel uživati, ker sem se počutil ujetega v zakonu,'' je dejal. Affleck, ki se je zaradi alkoholizma leta 2018 odpravil celo na kliniko za zdravljenje odvisnosti, je dodal, da je v tistem času čutil obvezo do otrok: ''Razmišljal sem samo o tem, da ne morem oditi zaradi svojih otrok, nisem pa bil srečen, kaj mi je bilo torej za storiti? Zato sem vsak dan spil steklenico viskija, zaspal na kavču, kar se je izkazalo kot slaba rešitev težave.''

icon-expand Ben Affleck in nekdanja soproga Jennifer Garner FOTO: Profimedia

Dejal je, da je s sedaj 49-letno Garnerjevo, s katero je bil poročen med letoma 2005 in 2018, skušal delati na tem, da zakon zaradi treh otrok ohranita. V zvezi so se jima rodili Violet, Seraphina in Samuel. ''Skušala sva rešiti zadevo, trudila sva se, saj imava otroke, vendar sva oba vedela, da ne želiva biti del tega, del slabega primera zakona, ki ga vidijo najini otroci,'' je priznal. Razložil je, da so mediji v tistem času njun razhod spremljali podrobno, vendar pravih informacij javnosti niso podali: ''Vse, kar ste prebrali o najini razvezi, je bilo navadno s*****. Resnica je ta, da sva si vzela čas, se odločila ... Oddaljila sva se. Živela sva v zakonu, ki ni deloval. To se zgodi. Ona je nekdo, ki ga imam rad in ga spoštujem, vendar z njo ne več ne bi želel vztrajati v zakonu.'' Zvezdnik je dejal, da sta se razšla sporazumno in da ostajata v dobrih odnosih.

icon-expand Jennifer s podmladkom: Seraphino, Violet in Samuelom. FOTO: Profimedia

''To sva storila prijateljsko. Potrudila sva se. Sva imela tudi napete trenutke? Sva se sporekla glede skrbništva nad otroki? Je bilo težko za oba? Sva bila jezna? Da, vendar sva kljub vsemu vse opravila z obilico spoštovanja. Vem, da je bila dobra mati. Vedno sem upal, da ve, da sem bil dober oče,'' je iskreno dejal.

icon-expand Affleck je znova srečen v objemu z Jennifer Lopez. FOTO: Profimedia

Affleck je priznal tudi, da se je po tem, ko je dosegel dno, težko pobral. Za to je potreboval kar leto in pol. ''Zdravilo za odvisnost je trpljenje. Ko trpiš dovolj, se nekaj v tebi premakne in se odločiš, da si s tem zaključil. Srečen sem, da sem to te točke prišel, preden sem izgubil stvari, ki so zame najbolj pomembne. Ne moja kariera ali moj denar, to je moj odnos z otroki. Ko sem začutil, da odvisnost vpliva na njih, sem to prepoznal.'' Spominja se zanj najtežjega dne, takrat se je zaobljubil in se alkoholu dokončno odrekel: ''Prisežem, da od takrat nisem želel več poskusiti alkohola.''